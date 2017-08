Candidatura de Roberto León está dentro de las cuestionadas en la DC

Luego de cinco días de reflexión, Carolina Goic confirmó que se mantendrá en la carrera presidencial, afirmando además que no inscribirá la repostulación del diputado Ricardo Rincón, vinculado a un caso de violencia intrafamiliar. Asimismo hay otras postulaciones, entre las que figura la del actual diputado Roberto Léon, que entra en análisis, por el tema de las boletas a la empresa SQM.

En el anuncio, realizado hoy a las 11 horas en su comando, Goic comunicó que le encargó al abogado constitucional Patricio Zapata liderar una comisión dedicada a revisar las candidaturas de la Democracia Cristiana para el Parlamento.

“Le he pedido al destacado abogado Patricio Zapata que encabece un grupo de personas que asesore a la mesa del partido en la revisión de las listas”, fueron las palabras de la presidenciable falangista.

La nueva tarea de Zapata tiene la intención de evitar un conflicto similar al de Rincón, que provocó un quiebre al interior del partido.



Los otros casos

Respecto al cargo, el coordinador programático de la campaña de Goic, Eduardo Saffirio, detalló que Zapata fue asignado en este rol asesor por su “intachable conducta y prestigio”.

“Yo estoy seguro que los órganos encargados de tomar la decisión (de mantener las campañas cuestionadas) con la debida asesoría de una persona como Patricio podrán establecer los filtros necesarios y obviamente esperamos que el grueso de las candidaturas hayan sido debidamente elegidas para las postulaciones”, indicó.

SENAME

Así, además de Rincón, resuenan otros nombres de parlamentarios que complican a Carolina Goic y que podrían no inscribir su candidatura.

Es el caso de Marcela Labraña, ex directora del Sename, que hoy busca ser diputada por el nuevo distrito 12, que une a La Pintana, Puente Alto y La Florida. Pese a que no está involucrada en una situación judicial, su postulación genera incomodidad en la interna de la DC debido que renunció al cargo en medio de la crisis que enfrentaba el organismo luego de la muerte de la menor Lissette Villa. De hecho, se cuestionan sus dichos días después de la muerte de la niña, cuando aseguró que esta se debió a que tenía pena al no recibir la visita de su madre.

LEÓN

También aparece Roberto León, quien se repostularía al distrito 36 en la Región del Maule y que ha sido vinculado al caso SQM. El jefe de bancada no enfrentó una querella judicial, porque el Servicio de Impuestos Internos decidió no interponerla, pese a lo planteado por el Ministerio Público que lo investigó por cohecho. En este caso aparece el hijo, Roberto León Araya, con boletas por un monto de más de 100 millones de pesos, emitidas a la empresa SQM.

PLANTILLA

Respecto al análisis de las futuras candidaturas, el coordinador político de la campaña de Goic, Jorge Burgos, aseguró que el abogado no sólo revisará los casos actualmente cuestionados, sino que tiene la facultad de analizar la plantilla completa de postulantes a cores y parlamentarios. “Más allá de casos particulares relativos a investigaciones vigentes, lo que entiendo yo y lo que ha dicho Carolina, es que como tiene un mandato amplio de revisión, va a asesorarse él y a la mesa para determinar sobre eventuales situaciones que pudieran ser complejas desde el punto de vista de la inscripción. Eso es complejo y podría tocarle a cualquier persona”, sostuvo el ex ministro.

La decisión que tomará la comisión liderada por Zapata, tendrá que definirse antes del 21 de agosto, fecha en la que se inscribirán las candidaturas ante el Servicio Electoral. Patricio Zapata el encargado de guiar la instancia impulsada por Carolina Goic, es un abogado constitucionalista que milita en la Democracia Cristiana desde los 21 años. Gran parte de su carrera la ha dedicado a la academia: hoy es decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Las Américas y profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, establecimiento en el que él estudió.

Zapata también asesoró a la Moneda en el Proceso Consti-tuyente. A fines de 2015, Michelle Bachelet lo designó como presidente del Consejo de Observadores, que se conformó para supervisar y garantizar la transparencia de la iniciativa impulsada por el Gobierno para modificar la Carta Magna. Su trayectoria ligada a la política está presente desde sus inicios. Tras rendir su examen de grado en 1990, trabajó en el ministerio Secretaría General de la Presidencia del Gobierno de Patricio Aylwin para asesorar a Edgardo Boeninger, quien lideraba esa cartera en ese entonces.

Además, en su época universitaria fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica en 1988. El abogado y académico es autor de diversos papers y capítulos de libros y ya se había desempeñado haciendo asesorías legales a empresas y organismos públicos. Y es común verlo en el Congreso asesorando a los parlamentarios en las distintas comisiones legislativas.