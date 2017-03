Camioneros a reunión de urgencia en la capital por nuevos atentados

Emplazan al Gobierno. Nuevo atentado en La Araucanía detonó el estado de alerta del gremio de los transportistas, liderados por Sergio Pérez.

CURICÓ. El Presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), el curicano Sergio Pérez, citó a una reunión de emergencia de su directorio para hoy en la capital, tras el nuevo atentado incendiario en el sur, que dejó al menos 17 camiones destruidos. “Por mandato de nuestras bases estamos en máxima alerta y hoy analizaremos la situación y enfrentaremos con decisión este nuevo hecho de terrorismo en La Araucanía

Sergio Pérez, presidente del organismo gremial del transporte de carga, con afiliados de Arica a Punta Arenas, informó que el empresario afectado ya había sufrido un ataque el año pasado, “y de esos actos terroristas no hay ningún responsable”.

Agregó que el daño patrimonial al socio afectado llega a los dos mil millones de pesos

GOBIERNO

“Esperamos que el ministro del Interior o alguien de la más alta autoridad nos reciba, porque la Presidenta (Michelle Bachelet) no nos ha querido recibir hace mucho tiempo”, dijo el dirigente.

Asimismo, aseguró que “las medidas adoptadas hasta ahora por el Gobierno no han resuelto ningún problema. Hemos pedido que se decrete Estado de Excep-ción permanente, pero el Gobierno no actúa”.

Luego el dirigente dijo que en lo fundamental hoy queremos que el martes (mañana) esté el Ministro del Interior en La Araucanía para que en conjunto con los dirigentes se anuncien las medidas. “Nuestra petición es que adopte Estado de Excepción y actúen las Fuerzas Armadas en tiempo de paz”.

VUELVEN LOS ATENTADOS

Sergio Pérez recordó que a raíz de la catástrofe por los incendios forestales, La Moneda decretó Estado de Excepción Constitucional. “Mientras lo hubo no hubo atentados terroristas, pero lo levantó e inmediatamente aparecen los actos de terrorismo”, añadió.

A juicio de Pérez, La Moneda “se ha ido por la tangente”, frente a una de las principales demandas de los camioneros.

MOVILIZACIONES

La CNTC informó que no descartan nuevas movilizaciones en caso de no ser oídos por la autoridad. No será como la protesta del 27 de agosto de 2015, cuando llegamos a La Moneda con los camiones quemados y nos agredieron en una emboscada. Esta será una movilización mucho más severa, la que tomaremos con todo el directorio el día de hoy, si no hay respuesta contundente por parte del Gobierno. No podemos seguir a merced del terrorismo y que se respete el estado de derecho”.

El líder de los camioneros informó que ha recibido apoyo de numerosas entidades gremiales, las que están preocupadas por la situación de violencia terrorista que vive el país. “En La Araucanía ha quedado el dirigente José Villagrán a cargo de las bases mientras nos reunimos en la capital el resto del directorio, porque queremos soluciones definitivamente. Esto no puede continuar de esta manera”.