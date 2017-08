Buscan impedir cambio de colegio a particular pagado

Reforma Educacional. Un número importante de apoderados dio curso a una serie de gestiones destinadas a revertir el cambio de régimen al que se someterá dicho establecimiento, a fin que se mantenga como particular subvencionado.

Si bien se trata de un anuncio dado a conocer hace algunos meses por los propios sostenedores del colegio Santo Tomás de Curicó, el Centro de Padres de dicho recinto, apoyado de un número importante de apoderados dio curso a una serie de gestiones destinadas a revertir el cambio de régimen al que se someterá dicho establecimiento, a partir del próximo año, de particular subvencionado a particular pagado. Se trata del único colegio de la provincia de Curicó cuyos sostenedores decidieron dar aquel paso, que en el papel incrementaría hasta casi en un 80% el costo del respectivo arancel, realidad que “obligaría a la mayoría de los padres a retirar a sus hijos”, debiendo buscar otras opciones. En tal contexto, según lo manifestado por el presidente del Centro General de Padres del citado colegio, Rodrigo Constandil Córdova, junto a un importante grupo de apoderados “han tomado la bandera” para intentar revertir el actual escenario, que los mantiene “inquietos y preocupados”. Para ello, ya comenzaron a entablar reuniones con diversas autoridades, las que con el paso de los días se irán incrementando. Por lo pronto, ya se reunieron con los diputados Jaime Bellolio y Celso Morales, a fin de que puedan interceder con el sostenedor del colegio, lo que se sumará a gestiones directas en el propio ministerio de Educación, siempre teniendo como norte que dicho recinto se mantenga como particular subvencionado. “Es una situación que, sabemos hoy en día, se puede realizar y que también el ministerio (de Educación) tiene muchas ganas de que así sea, por lo mismo, en los próximos días vamos a sostener más reuniones, también en el ministerio de Educación, para tratar de que el colegio pueda permanecer como hasta hoy, o sea, particular subvencionado”, dijo.



CONSECUENCIAS

Constandil señaló que el colegio Santo Tomás de Curicó pertenece a una corporación particular, que administra un total de ocho colegios a lo largo de Chile, de los cuales solo tres de ellos pasarían a particular pagado, entre ellos el de la ciudad cabecera norte del Maule. “Los otros cinco se mantienen como subvencionados y se acogen a la gratuidad”, dijo. Por lo mismo, considerando que de cerca de 960 alumnos, el 30% de ellos está catalogado como vulnerable, y del 70% restante, un 20% son familias de “clase media” que “no les va a dar los ingresos familiares” para mantenerse en dicho lugar, se estima que no menos de 450 alumnos simplemente deberán buscar otro establecimiento. “Hay todo un tema en relación a aristas que tiene la nueva ley, que les significa a los colegios que tienen que ser 100% dueños de sus inmuebles. Puede que haya un tema por ahí en el Santo Tomás, que yo creo que tanto desde el punto de vista legislativo como también desde el mismo punto de vista de los mismos sostenedores, debieran mirar todas las consecuencias que estaría trayendo en su comunidad, que ha sido fiel durante tantos años y poder dar un paso atrás y seguir como particular subvencionado por los siguientes años”, acotó.

PETITORIO

A la fecha, según lo manifestado por el Centro de Padres cerca de 700 apoderados ya firmaron un petitorio, asegurando sentirse afectados por dicha medida, “ya sea porque tiene más de un alumno, o porque simplemente no les alcanzará el dinero para poder pagar”, lo que en el papel implica “mucho más del 50% de los apoderados” del colegio. Junto con ello, reconoció que el tema se ha transformado en un “problema” que está afectando “al resto de los establecimientos”, considerando el alto número de alumnos que requerirán arribar a otro colegio, para así poder continuar con sus estudios. “Esto está repercutiendo en toda la ciudad de Curicó, en todos los establecimientos. Yo creo que el 80% de los que están en las filas son apoderados del Santo Tomás que están migrando buscando otra alternativa”, dijo.

DIÁLOGO

Constandil aseguró que en términos generales la mayoría de los padres están “satisfechos y contentos” con el nivel educativo que detenta aquel colegio, por lo que “obviamente les gustaría seguir” en tal recinto, pero “si no pueden pagar”, no les quedará otra que “migrar”. “La idea nuestra no es presionar de manera propiamente tal, no es ser confrontacionales, nosotros no lo queremos. Nosotros creemos que los seres humanos nos entendemos conversando, pero para eso necesitamos la ayuda de los medios para que la comunidad curicana se pueda poner al tanto de lo que está pasando. Que sepa por qué se están dando estas tremendas filas y de por qué están saliendo tantos niños del colegio Santo Tomás a buscar otras alternativas y también el apoyo de los parlamentarios, si es que nos pueden ayudar; el apoyo del ministerio (de Educación), para que así, finalmente, quien tiene la sartén por el mango, que es el sostenedor, pueda revertir su decisión y así el colegio pueda el próximo año, mantenerse como particular subvencionado”, concluyó.

COLEGIO

A fin de obtener la posición del colegio respecto de dicho tema, diario La Prensa se contactó con su director, Luis Américo Bustamante, quien declinó formular algún tipo de declaración “al no estar autorizado” para ello.