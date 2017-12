Beneficiosa labor en ayuda de personas con discapacidad realiza el Centro de Día Curicó

Proyecto EDLI. La sigla se traduce como Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo.

CURICÓ. Con mucha alegría y compromiso, tanto alumnos como monitores, se está desarrollando el Proyecto EDLI, Estrategia de Desarrollo Local Inclusivo, en beneficio de personas con discapacidad de la comuna de Curicó.

Se trata de una labor desarrollada por la Municipalidad a través del Centro de Día, que acaba de inaugurar sus remozadas instalaciones, que se ubican en el Liceo Luis Cruz Martínez.

APRESTO LABORAL

El Centro de Día integra a personas adultas, de 18 hasta 59 años, quienes encuentran en esta instancia una oportunidad laboral, además de un punto donde compartir y relacionarse con sus monitores y pares.

En la instancia, que actualmente tramita su personalidad jurídica, los usuarios reciben preparación de apresto laboral y terapia ocupacional, preparándose para insertarse en el mundo del trabajo y generar ingresos.

LEY DE INCLUSIÓN

Paola Amnsteins, a cargo del Proyecto EDLI del Centro de Día, señala que esta iniciativa “tiene como idea formar algunos productos que puedan beneficiar a personas con discapacidad. Dentro de los cuatro productos trabaja un kinesiólogo, una persona que coordina la inclusión laboral y dentro del Centro de Día tenemos una terapeuta ocupacional, una profesora de danza y yoga y un asistente social que ve todo lo que son las habilidades laborales previas para la inserción laboral y además hay una persona encargada de hacer contactos con las empresas, porque ahora que tenemos la nueva Ley de Inclusión Laboral, todas las empresas sobre cien personas contratadas, deben tener un uno por ciento de personas discapacitadas. Entonces es súper importante la labor que se está haciendo con el proyecto”.

“Es súper linda la labor. Yo invito a todas las personas que están en situación de discapacidad, a que se acerquen al Centro de Día, que vengan a ver lo que se hace y si les gusta, se queden”, agregó Paola.

COMPARTIR

Mauricio Gómez se moviliza en silla de ruedas. Tiene 31 años, es curicano y practica básquetbol adaptado. Es además el presidente de los beneficiarios del Centro de Día.

Cuando se le pregunta qué ha significado el taller para él, señala que “para mí es muy importante porque yo hace poco que estoy viviendo en Curicó, ya llevo un año y estos talleres han sido maravillosos para mí porque he aprendido a compartir con varias personas que son entretenidas, amables, cariñosas y me ha servido harto para surgir más adelante en mis metas. Acá he aprendido taller laboral. Ahora estamos haciendo taller de manualidades y taller de yoga”, afirmó.

COMPROMISO

Como un desafío define la terapeuta ocupacional María Jesús Lozano, el trabajo que está desarrollando con los usuarios del taller.

Señala que como son distintos tipos de discapacidad, se debe realizar un trabajo adecuado a cada uno de los beneficiarios y poder extraer de ellos lo mejor de su potencial.

Sobre los avances que distingue en el grupo, destaca el “trabajo en equipo. Veo más compromiso, el empoderamiento de ellos, el sentirse que esto es parte de ellos. El mismo hecho de que están generando una agrupación con personalidad jurídica; los veo motivados, con ganas de hacer las cosas”

Cabe señalar que la administración del alcalde Javier Muñoz, tiene entre sus principales lineamientos el trabajo desarrollado en beneficio de personas con discapacidad y para ello, además de la oficina municipal dedicada a esta tarea, se desarrollan otras instancias, como el Centro de Día.