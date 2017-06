Autoridades trabajan para dar mayor seguridad en el centro

Carabineros y municipio. Una de las medidas adoptadas es la fiscalización de todo el comercio ambulante.

Con la finalidad de dar mayor seguridad a todas las personas que transitan por el sector céntrico de Curicó, Carabineros, en conjunto con el municipio local, a través de la oficina de Seguridad Vecinal y la dirección de Servicios Operativos, están realizando controles al comercio ambulante de manera de evitar que se ejerza esta actividad de manera ilegal, toda vez que genera un clima de inseguridad y está estrechamente relacionada con la ocurrencia de delitos en la vía pública.

AMBULANTES

Respecto a ello, el jefe de la subcomisaría de Carabineros de Santa Fe, capitán Arturo Obregón, señaló que este trabajo en conjunto con el municipio, apunta a realizar controles al comercio ambulante no establecido, de manera de evitar que personas sin sus respectivos permisos comercialicen en la vía pública.

“Muchas veces la procedencia de las especies que se venden en lugares no establecidos y con personas que no están acreditadas con su permiso municipal, provienen de ilícitos, además estas personas no tributan, no pagan impuestos, lo que va en desmedro de los locales que si están establecidos y si cancelan sus permisos”, señaló.

PREVENCIÓN

Por su parte, la coordinadora de la oficina de Seguridad Vecinal, Marisol Torres, dijo que “el municipio ha impulsado importantes iniciativas en materia de prevención del delito de manera que los vecinos se sientan más seguros, es por ello que hizo un llamado a la comunidad para que tomen conciencia que el comercio ambulante ilegal está estrechamente relacionado con la ocurrencia de delitos en la vía pública, ya sea por las aglomeraciones que genera y que son aprovechadas por los delincuentes para actuar, como por el hecho de que facilita la receptación y comercialización de bienes robados.

El llamado a la comunidad es a comprar en los locales establecidos o a aquellos comerciantes ambulantes que cuenten con su permiso municipal, de manera de disminuir el problema que significa el comercio ambulante ilegal y el sector céntrico de la ciudad sea un lugar más seguro para quienes transitan por él.