Autoridades califican de irresponsable retiro de pasarela peatonal en puente Colorado

Preocupación. Alcalde Javier Muñoz junto a los concejales Javier Ahumada y Mario Undurraga, visitaron las obras y constataron la inseguridad para peatones y ciclistas.

Como una “irresponsabilidad” calificó el alcalde de la comuna Javier Muñoz y los concejales Javier Ahumada y Mario Undurraga, el hecho que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) sacara sin aviso alguno, la pasarela para peatones y ciclistas, que se encontraba adosada al puente mecano, en la reconstrucción del puente Colorado en el sector de Zapallar.

Cada día son cientos las personas que transitan por este lugar, ya sea para ir a sus trabajos o a los establecimientos educacionales del sector, sin embargo hoy deben pasar por un costado del puente nuevo, que no cuenta ni siquiera con las medidas de seguridad mínimas, como barandas o luminarias.

Este hecho fue constatado en terreno por el alcalde de la comuna de Curicó Javier Muñoz y los concejales Javier Ahumada y Mario Undurraga, quienes concurrieron debido a los numerosos reclamos de la comunidad.

“Después de haber evidenciado en terreno y haber esperado una respuesta oportuna de parte del MOP quiero decir que me parece una irresponsabilidad muy grande haber retirado la pasarela peatonal, y estar planificando el retiro del puente mecano de vehículos, sin terminar la obra del puente nuevo y no haber tomado las medidas de seguridad para peatones y ciclistas. Además vinieron a ver el lugar (seremi de MOP y gobernador provincial) y no nos invitaron para que pudiéramos plantear en terreno nuestras inquietudes. Haremos todos los reclamos en los organismos que correspondan ya que hay un tema de seguridad, de oportunidad y falta de deferencia de no considerar las molestias que les hemos manifestado a través de diferentes medios”, enfatizó el alcalde de la comuna.

Similar opinión tuvo el concejal Javier Ahumada, presidente de la comisión de Infraestructura, quién enfatizó que las veredas supuestamente habilitadas para peatones y ciclistas, no cuentan con las medidas de seguridad y finalmente terminan usando el puente mecano que tampoco está apto para ellos, sino para los automovilistas.

“También tenemos muchos tacos a raíz de las obras que se están llevando a cabo y llamamos al Ministerio de Obras Públicas a que se responsabilice del tema y pueda dar una solución mientras continúan las obras”, dijo.

RECLAMO SIN RESPUESTA

Por su parte, el concejal Mario Undurraga, dijo que desde hace dos semanas viene realizando el reclamo a través de las redes sociales oficiales del MOP y con copia a Gobernación, sin tener respuesta alguna.

“Agradezco que el alcalde haya considerado mi reclamo y lamento que hace más de una semana llevo haciendo reclamos a través de las redes sociales oficiales del MOP y no hemos tenido respuesta. De hecho estuvo el seremi acá y no nos invitaron. Además nos enteramos que el MOP se quiere llevar el puente mecano cuando aún no está terminado el puente, espero que las gestiones que hará el alcalde tenga una respuesta positiva. Esta obra iba a estar para septiembre y ya llevamos tres meses de atraso y eso obviamente causa molestia en la ciudadanía”, enfatizó.