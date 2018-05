Asociación de Básquetbol de Curicó en completo abandono dirigencial

Problemática. Dirigentes de clubes cesteriles confiesan que efectivamente la entidad que representa al deporte federado del básquetbol en Curicó no está funcionando, no hay interés.

CURICÓ. Con la frase “ha corrido mucha agua bajo el puente…”, conocido refrán de la lengua española, comenzamos este reportaje periodístico de la Asociación de Básquetbol de Curicó, que en el último tiempo se ha visto mermada por la falta de dirigentes comprometidos con la actividad cestera federada en la “Ciudad de las Tortas”.

RESEÑA

Las asociaciones de básquetbol del país, son instituciones con personalidad jurídica, cuyo propósito es el desarrollo deportivo de los clubes y jugadores que la integran, que son la base del baloncesto de Chile. Estas entidades, son socios y miembros activos de la Federación, cuyo rol es velar por el buen funcionamiento de la disciplina, como asimismo de la administración del básquetbol chileno.

Cada asociación afiliada a Febachile, debe tener su documentación y obligaciones al día, siendo una de las principales las competencias que debe llevar a cabo en la zona donde está constituida, las que son el pilar fundamental del básquetbol para su crecimiento y renovación de jugadores, junto a las ligas reconocidas.

INACTIVA

“La Prensa” ha estado indagando entre los cultores curicanos la inactividad de la Asociación de Básquetbol de Curicó, es más, consultamos a la Federación de Básquetbol de Chile por la afiliación de la entidad, sin embargo, la repuesta del ente rector es que el 2017 tenía como delegado al dirigente Alejandro Bustos, pero que en esta temporada no ha dado señales de participar en los planes de la Febachile.

DIRECTORIO

Dirigentes de clubes curicanos, dijeron a este medio periodístico que Lautaro Meneses fue elegido como presidente en la última reunión de delegados realizada en un importante local de Curicó el año pasado. “Lamentable-mente no hemos sabido nada de este directorio. Lo que pasa es el señor Meneses pareciera que no tiene interés porque no lo hemos visto”, dijeron.

¿Cuántos clubes desarrollan el básquetbol en Curicó?

“Esta el Deportivo Alianza, Deportivo Liceo, Club Deportivo y Social los “Gallos”, Independiente, Caupolicán, y los colegios”, se afirma.

El ex presidente de la Asociación de Básquetbol, Hugo Núñez, secretario de los “Gallos” sostuvo que “lo importante de esta nueva institución es volver a reorganizar la asociación y ayudar en la reestructuración de este entidad”, añadió.

20 MILLONES A LICEO

Uno de los clubes que participa en la Liga Nacional de Básquetbol es Deportivo Liceo que cuenta con una subvención especial de la Municipalidad de Curicó de 20 millones de pesos.

“Es bueno que se apoye, pero Liceo no es representativo de todo el básquetbol de Curicó, porque sus dirigentes a pesar que tienen la posibilidad de contar además con respaldo de la empresa privada a través de publicidad en el gimnasio ‘Abraham Milad Battal’ no les da posibilidades de proyectar a jóvenes de Curicó ya que la mayoría son jugadores que vienen de otras ciudades a jugar, y no dejan nada… El presidente Sergio Aliaga y Alejandro Bustos que son los que aparecen en Liceo solo manejan los dineros de la Municipalidad de Curicó que les entregan, pero no es un trabajo de proyección que beneficie al básquetbol curicano. Aquí debería estar la asociación con un proyecto general que involucre a todos los clubes pero lamentablemente no es posible porque la Corporación de Deportes no supervisa ni asesora para un buen funcionamiento. Creo que nos les interesa si la asociación funciona o no…”, aclara uno de los dirigentes del básquetbol curicano.

DEPORTIVO ALIANZA

La rama de básquetbol del Deportivo Alianza cuenta con series menores y juveniles damas y varones, pero juegan en una liga fuera de la ciudad de Curicó, con equipos de Molina, Constitución, Talca, entre otros.

INDEPENDIENTE

El Club Independiente juega en la liga de básquetbol de Santa Cruz con muy buenos resultados.

CAUPOLICÁN

El Club Caupolicán reconocido en la comuna de Curicó por su trayectoria en el básquetbol tampoco participa en los planes federados.

COLEGIOS

El DAEM Curicó, a través de su unidad Extraescolar organiza atractivos torneos para menores, también la Corporación de Deportes tiene a su cargo la fase comunal de los Juegos Escolares en la disciplina cesteril.

“Lamentablemente -sostiene una de nuestras fuentes- los colegios particulares no participan por la deficiente organización y control de estos eventos. Para qué decir de los Juegos Binacionales en la región, el IND lleva una particular forma de proyectar el básquetbol muy cuestionada y con muy malos resultados, pero no se mejora la estrategia que muchos entrenadores de la región reclaman”, se asegura.

Como dato interesante, el Club Alianza, jugó con sus juveniles en los Juegos Binacionales bajo el mando del técnico Luis Jerez, sin embargo, todos esos jóvenes jugadores no continuaron proyectándose en el básquetbol regional.

PROYECTO PROVINCIAL CURICÓ BÁSQUETBOL

Según se explicó a “La Prensa”, son varios los jugadores juveniles de Curicó que han emigrado a otras ligas para buscar proyección en el básquetbol nacional. Lo que demuestra que los planes y programas que se manejan no proyectan trabajo futuro.

Tenemos el caso del proyecto Provincial Curicó Básquetbol que se creó en 2013 con el técnico Boris Núñez y con recursos aportados por la Municipalidad de Curicó, y que luego se traspasaron al Deportivo Liceo, pero no ha sido la panacea para levantar el alicaído básquetbol curicano en que cada club trabaja de forma independiente y no asociado como debería ser la tónica como lo fue en el pasado donde Curicó obtuvo títulos de Chile en las damas y jugadores en la selección nacional.