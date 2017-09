Apoderados logran “frenar” cambio de régimen en colegio Santo Tomás

Alegría. Directiva del Centro General de Padres valoró la forma en que se llevó a cabo el proceso, que a la postre permitió revertir lo que en su momento había sido anunciado.

CURICÓ. Por intermedio de un comunicado, la dirección del colegio Santo Tomás de esta ciudad informó que dicho establecimiento se mantendrá “definitivamente como colegio particular subvencionado”, descartando el anuncio en su minuto formulado por el propio sostenedor de transformar el recinto en “particular pagado” a partir del próximo año.

Cabe recordar que, respaldados por los propios apoderados, la directiva del Centro General de Padres de dicho colegio planteó a quienes administran el establecimiento el “deseo mayoritario” de mantener el aludido régimen, ya que de lo contrario, se hubiese generado un “masivo éxodo”, principalmente a raíz del alza de la matrícula.

“Creemos que no están dadas las condiciones para una adecuada transformación y queremos focalizar todos nuestros esfuerzos y recursos en priorizar la continuidad y calidad de nuestro proyecto educativo”, señala el documento a la hora de justificar la decisión, la que también se aplicará en el colegio Santo Tomás ubicado en la ciudad de Puerto Montt.

DIÁLOGO

El anuncio fue recibido con alegría por los apoderados, muchos de los cuales en compañía de sus hijos festejaron la decisión, portando globos.

El presidente del Centro General de Padres y Apoderados (CGPyA) del colegio Santo Tomás de Curicó, Rodrigo Constandil, valoró la forma en que se llevó a cabo el proceso, que a la postre permitió revertir lo que en su momento habían sido anunciado, iniciativa que implicó una serie de reuniones con diversos actores.

“Esto se arregló conversando, como se debieran arreglar todos los grandes problemas en el país. Cuando hay dos partes que tienen una discrepancia, pero las dos partes, se sientan a conversar, se llegan a resultados como este. Lo que buscábamos es que la comunidad completa se viera beneficiada”, dijo.

“Los sostenedores nos escucharon, vieron las razones, tuvieron sus conversaciones internas, con el Ministerio de Educación, y logramos que el colegio se pudiese mantener como particular subvencionado”, dijo.

En tal escenario, Constandil indicó que se trata de una medida “que no tiene plazos”. “Esto se trata de una muy buena noticia, excelente, pero no solo para los apoderados, también para los docentes, paradocentes, auxiliares y principalmente, para los niños, quienes querían seguir en su colegio, querían seguir con sus compañeros y profesores y que si se pasaba a particular, no iban a tener esa posibilidad”, concluyó.