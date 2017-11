Antisociales atacaron el cuartel general del Cuerpo de Bomberos de Curicó

Repudio. El superintendente Jorge González informó que ya interpusieron una denuncia en Carabineros.

Curicó. Como una acción completamente repudiable calificó el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curicó, Jorge González, el ataque sufrido durante la madrugada de ayer en el cuartel general ubicado en la esquina de Prat con Membrillar.

Los hechos ocurrieron cerca de las 5 de la mañana del sábado, en momentos en que dos hombres pasaban por fuera del cuartel, por calle Membrillar; uno de ellos miró hacia el interior de la sala de máquinas y acto seguido le dio un golpe de puño al vidrio de uno de los ventanales , quedando este destruido.

Para mala suerte de estos sujetos, la acción quedó registrada en las cámaras de seguridad que posee el recinto.

INSTITUCIÓN

Al ser consultado el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Curicó, Jorge González, manifestó su molestia y repudió el hecho ocurrido al cuartel central.

“Fue una situación tan tonta, porque no había para que hacer eso… fue quedar el vidrio por quebrarlo. Más que lamentar el hecho, lo repudiamos, porque no hay un motivo para haber hecho esto, no había ninguna necesidad”, dijo.

González agregó que ya se interpuso una denuncia en la Primera Comisaría de Carabineros Curicó; “ aquí no hacemos una denuncia por el vidrio o por su valor, sino que no puede ser que cualquier persona pasa y nos quiebra un vidrio”.

Finalmente, el superintendente de Bomberos Curicó hizo una llamado a la comunidad, pidiendo que “cuiden sus cuarteles, que en vez de estar agrediéndolos, que los cuiden, porque los cuarteles de Bomberos son de todos… nosotros lo que hacemos es estar atentos y preparados para acudir a las emergencias”.