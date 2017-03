Alcalde interpuso dos recursos para frenar orden de arresto en su contra

En la Corte de Apelaciones de Talca. Javier Muñoz calificó como “ilegal” la determinación del tribunal, y anunció que la próxima semana se procederá a pagar la totalidad de la deuda, 585 millones de pesos aproximadamente a la ex directora comunal de Educación.

Curicó.- El alcalde de Curicó Javier Muñoz acompañado por integrantes del equipo jurídico del municipio local ratificaron que durante la jornada de ayer interpusieron dos recursos legales ante tribunales maulinos, con el objetivo de enfrentar la resolución de arresto que el juzgado de Letras del Trabajo emitió el miércoles contra el jefe comunal, por el no pago de la indemnización a la ex directora de Educación, Irene Cortés.

En conferencia de prensa, Muñoz junto a los abogados calificaron como “ilegal” la orden de arresto, por lo que se acudió a la Corte de Apelaciones de Talca para interponer un Recurso de Amparo, “basado fundamentalmente en que aquí ha habido actos de ilegalidad, actos de arbitrariedad, y además no consideración de la voluntad manifiesta que este alcalde ha tenido para cumplir con las obligaciones que emanan de los dictámenes judiciales”.

Añadió el alcalde que “hemos hecho todos los actos administrativos” para que esta situación se solucione, recordando que el municipio por resolución judicial debe pagar una indemnización de 585 millones de pesos, por el despido de la ex directora comunal de Educación, lo que en su momento la Corte Suprema calificó como injustificado y arbitrario, todo lo cual derivó en este largo litigio en Tribunales que fallaron en favor de la ex funcionaria.

PAGAR TODA LA DEUDA

Sostuvo Muñoz que “hemos tenido toda la voluntad incluso de negociar con la parte querellante fórmulas de pagos, que incluso fueron aceptadas informal y formalmente, y que nos informamos que esos acuerdos suscritos ya no corrían”. Ante todo ello agregó que se han realizado nuevos actos administrativos que permitan concretar “el pago total de este compromiso judicial el martes, o más tardar el miércoles de la próxima semana”, “el cien por ciento de la deuda”, aseguró.

Dijo el jefe comunal que lo anterior “no quita que utilicemos todos los recursos que la ley nos permite desarrollar, y en este caso hemos puesto un Recurso de Amparo en contra del magistrado, y adicionalmente también estamos haciendo un recurso de Reposición con el propio magistrado (del tribunal de Letras del Trabajo) para que tome en consideración los elementos que acabo de señalar”, acotó.

MARTES O MIÉRCOLES

Javier Muñoz reconoció que “hemos intentado abrir conversaciones con la contraparte, en reiteradas oportunidades, con reiterados actores, pero no ha existido voluntad alguna para llegar a un entendimiento, o fórmula de pago entendiendo que este alcalde no está disponible para infringir la ley a costa de cumplir un compromiso financiero y judicial; vamos a realizar todos los actos administrativos de conformidad a la ley, no al margen de la ley”, afirmó.

Por su parte, el abogado Germán Aliaga dijo que “consideramos que la orden de arresto contra el alcalde es un acto ilegal de parte del tribunal, que amenaza la libertad personal del alcalde, por lo que vamos a recurrir ante la Corte de Apelaciones con un recurso de Amparo”, argumentando que “creemos que el magistrado no se rigió por ciertos procedimientos, y determinó inmediatamente una orden de arresto teniendo otras posibilidades”.

Sobre esto último el profesional señaló que el magistrado pudo haberse inclinado por otras opciones, “por ejemplo el embargo de bienes, cualquier otra medida, pero no el arresto”. Precisó que ahora los supuestos acuerdos con la contraparte para pagar en cuotas “ya no existen” por lo que hasta ahora se ha trabajado en la posibilidad “de terminar el martes o miércoles y pagar la totalidad de la deuda”, puntualizó el abogado.