Alcalde de Vichuquén denunció a la justicia a su antecesor Román Pavez

Acusado de doce cargos. El actual edil, Roberto Rivera, encontró hechos irregulares, como pérdida de dinero y faltas administrativas, que podrían constituir delito.

VICHUQUÉN.- Con una denuncia interpuesta la semana pasada en el Tribunal Electoral Regional (TER), el actual alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera, entregó los antecedentes que acusan a su antecesor, Román Pavez, de doce irregularidades que –según lo expuesto por el edil- constituyen notable abandono de deberes y podrían dejar a Pavez con cinco años de inhabilidad para ejercer cargos públicos de ser encontrado culpable.

El alcalde Rivera habló con diario La Prensa sobre esta acción legal que llevó a cabo en asesoría de su equipo jurídico. “Conforme han pasado los meses, como alcalde de la comuna de Vichuquén, han comenzado a surgir aspectos de la administración anterior que nos parecen irregulares, particularmente doce, y ante las irregularidades de las que estamos siendo testigos me vi en una obligación no solo moral, sino legal de ejecutar las acciones que en derecho correspondan”.

Por eso, Rivera decidió reunir los datos y acudir a la justicia. “Como alcalde tengo la obligación de entregar los antecedentes a los organismos pertinentes para que sea este tribunal (TER) -haciendo honor de nuestra institucionalidad quien determine si estos hechos, que a nosotros nos parecen irregulares, lo son o no”.

“Es importante recordar la presunción de inocencia que opera en todos los casos de nuestra justicia. Por eso hay que dejar que el tribunal haga su trabajo y determine si los hechos son o no delito. Respecto a las penas, la única posible hasta donde entiendo según mis asesores, en caso de que los hechos se determinen constitutivos de delito, es la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante 5 años. Si se tratara de una autoridad en ejercicio sería la destitución”.

EL CONTENIDO DE LA DENUNCIA

Para Roberto Rivera, los doce cargos entregados serían constitutivos de notable abandono de deberes, incluso situaciones que involucran abultadas cifras de dinero municipal. “Hay algunos aspectos indicados en reiteradas ocasiones por la Contraloría General de la República hacia la administración anterior que están plasmados en varios informes, donde se le solicitaba al alcalde atender varios aspectos, uno de ellos, por ejemplo, el extravío de una cifra superior a los 80 millones de pesos de las cuentas corrientes municipales que hasta el día de hoy no se tiene registro de qué pasó con ellos”.

Entre las doce acusaciones también se cuentan temas administrativos. “Hay algunos cargos que por indicación de la misma Contraloría debían proveerse y el ex alcalde no atendió aquellas consideraciones que también son hechos constitución de notable abandono de deberes. Aquello es donde se funda todo”, afirma el alcalde Rivera.

LA MOTIVACIÓN DE RIVERA

Las razones por las que el alcalde Roberto Rivera prefirió acudir al organismo judicial correspondiente tienen que ver con su propio estilo de enfrentar los problemas que, en otras ocasiones y en otros lugares, pueden no resolverse por temas políticos. “La verdad es que no me considero hasta hoy, un político. Y he sido un acérrimo crítico de la política. Y esa fue la razón por la que decidí ser candidato a alcalde. Y hoy siendo alcalde siendo consciente de que existen estos 12 hechos constitutivos de delito, me parece en lo personal ética y legalmente necesario poner estos antecedentes a disposición del tribunal y que el tribunal determine en honor al derecho si son o no delito, y si lo son, que los responsables tengan las sanciones que corresponden. Creo que es lo mínimo, que todo nuestro aparataje público debería tener en conocimiento para que la transparencia y el buen uso de los recursos públicos reinen en nuestro país”.