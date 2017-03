Albirrojos se alistan para dos juegos de local

Ascenso. El equipo de Marcoleta visitó anoche a San Felipe y ahora se alista para recibir en La Granja a Coquimbo Unido y Santiago Morning. El lunes 13 y el sábado 18 están programados estos próximos juegos de la Primera B cuando ya restan ocho fechas para el término del campeonato y el Curi sigue siendo líder.

CURICÓ. Tras enfrentar anoche a Unión San Felipe, Curicó Unido se alista para dos juegos consecutivos en condición de local. Los albirrojos siguen siendo líderes del torneo cuando ya restan solo 8 fechas para que termine el campeonato, donde solo el primero en la tabla ascenderá de manera directa a la Primera División del fútbol chileno. Las próximas dos fechas a jugar por el Curi tendrán acción desde el lunes 13 de marzo, no teniendo fútbol oficial el equipo de Marcoleta durante la semana venidera entre el 6 y 12 de marzo.

HASTA EL LUNES 13

Semana libre tendrán los curicanos en la semana que arranca mañana. De lunes a domingo sin fútbol oficial por los puntos tendrán los curicanos, quienes volverán a la cancha recién el próximo lunes 13 de marzo cuando en el Estadio La Granja y nuevamente con transmisión televisiva del CDF, Curicó Unido reciba a su similar de Coquimbo Unido en el pasto del principal estadio curicano. Este encuentro, no será el único juego de los curicanos en la semana subsiguiente, pues para el sábado 18 ha sido programado (otra vez con transmisión del CDF) el partido entre curicanos y los microbuseros de Santiago Morning. Curicó Unido vs Coquimbo Unido tendrá acción el lunes 13 de marzo a contar de las 20:30 horas, en tanto que Curicó Unido vs Santiago Morning está programado para el sábado 18 de marzo desde las 21:00 horas.

LA PRIMERA B, HOY

Tres partidos están contemplados para hoy en el marco de la 7ma. fecha del fútbol del ascenso: desde las 17:00 horas en el pasto del Estadio Municipal de Calama, el complicado Cobreloa, choca en duelo de colistas frente a Deportes Valdivia, mientras que también a contar de las 5 de la tarde, el escolta de Curicó Unido en la tabla de posiciones, San Marcos de Arica, entra a la cancha del Carlos Dittborn para medir fuerzas frente a un entusiasmado Deportes La Serena. Cerrarán la jornada dominical, desde las 18:00 horas, en el Nelson Oyarzún de Chillán, Ñublense ante uno de los próximos rivales del Curi, Santiago Morning.