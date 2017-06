Acusan que deplorable estado de caminos de Vichuquén fue causa de accidente en que murió turista argentina

“Son un peligro y una amenaza”. La autoridad manifestó su molestia al ver cómo se gastan millones de dólares en Santiago, abandonando las necesidades de las regiones.

VICHUQUÉN. “El estado en que se encuentran los caminos de Vichuquén son un peligro y una amenaza permanente para la vida de sus residentes y visitantes”.

Con estas palabras, el alcalde de Vichuquén, Roberto Rivera calificó la situación que vive desde hace mucho tiempo la comuna lacustre en cuanto al estado deplorable de sus caminos interiores y de conexión con el resto de la provincia, acusando un deficiente servicio de mantención y la escasa inversión del Estado en este sentido.

“La situación ha quedado tristemente comprobada con la grave situación ocurrida el jueves en nuestra comuna, cuando una ciudadana argentina de tan solo 40 años de edad que transitaba libremente en su bicicleta disfrutando de los hermosos parajes de Vichuquén, perdió la vida de manera instantánea luego que un camión que transitaba en sentido contrario la arrollara de manera frontal. Estando en el lugar no es difícil darse cuenta que ese conductor simplemente no pudo controlar su vehículo y perdió el control debido a las malas condiciones de la ruta, lo que finalmente se ha traducido en una desgracia que le cuesta la vida a una persona inocente. Hoy ha sido una ciudadana argentina, una turista, pero no podemos seguir esperando a que sea algún vecino o vecina de la comuna quién caiga en desgracia porque aquí las cosas no se están haciendo bien”, aseveró enérgicamente el edil.

TOMAR EL PROBLEMA

EN SERIO

Del mismo modo se preguntó qué es lo que están esperando las autoridades para reaccionar y tomar más en serio este problema.

“Al parecer no es suficiente que toda una comunidad se manifieste en la calle, que nosotros como autoridades estemos golpeando todos los días las puertas de Vialidad, del MOP planteando la gravedad. En el verano, durante los incendios, un equipo de voluntarios estuvo a punto de convertirse en víctimas de estos caminos cuando sufrieron un accidente a solo metros de donde hoy una turista ha perdido la vida, es entonces cuando nos preguntamos si la vida de las personas no es suficiente justificación para invertir en caminos seguros y de calidad”, enfatizó el alcalde Rivera.

Agregó ver con mucha amargura como en Santiago se invierten varios millones de dólares en la Alameda para la realización de una carrera de autos mientras que Vichuquén se registra como la comuna con menos pavimento de la provincia y quizás en proporción, una de las más deficientes del país en ese aspecto.

“Vista la poca preocupación de parte de la directora regional de Vialidad al no presentarse a una mesa de trabajo cuando estaba comprometida, y no solo se ausenta sino que tampoco envía información, explicación o excusa alguna ante los representantes de las fuerzas vivas de la comunidad que la esperaban, creemos que las soluciones no están en la región y vamos a recurrir al nivel central, vamos a golpear las puertas de La Moneda si es necesario para dar soluciones dignas para la gente, porque no somos ciudadanos de segunda categoría y tenemos los mismos derechos que Santiago, Arica o Punta Arenas, queremos como comuna dejar de ser el hijo no reconocido del Estado” argumentó con decepción el alcalde de Vichuquén.

Finalmente informó que el movimiento “Despierta Vichuquén” se reunirá nuevamente en asamblea de trabajo para planificar los siguientes pasos a tomar respecto a esta problemática que los afecta durante cerca de 50 años como ha señalado su vocero Juan Barra, quién también ha sido claro en señalar que no se descarta nuevas movilizaciones por parte de la comunidad que recuerda claramente el compromiso adquirido por la presidenta Bachelet en su período anterior de asfaltar la demandada ruta J-80 que une Llico con Hualañé y que hasta la fecha “solo quedó en palabras”, sentenció.