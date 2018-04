Acusada de crimen en Alto de Caone alega inocencia

Muchos testigos. Ayer en el Tribunal Oral en lo Penal de Curicó comenzó el juicio, el que podría dura varios días, incluso, extenderse hasta la próxima semana.

La protagonista de esta historia es C.V.V, de 34 años, quien está formalizada por el delito de parricidio, hecho ocurrido el 19 de septiembre de 2014. Ayer se inició el juicio Oral en lo Penal en contra de la mujer que mató a su conviviente de un certero escopetazo, en el sector de Alto de Caone, en la comuna de Hualañé.

Según relató la acusada en el estrado, el tráfico final fue un lamentable accidente, en el contexto de violencia intrafamiliar. “El 19 llegó él a las once de la noche, medio curado. Cuando salgo para afuera me dijo ‘aquí te quería pillar. Ahora te voy a matar a tí y a los huachos. Vas a morir tú y los perros chicos’”, apuntó. Tras esas palabras, el hombre le pegó un puñetazo. Asustada arrancó, pues “me perseguía con un palo. En la pieza vi la escopeta y la tomé para que no la usara. Cuando arrancaba casi me alcanza y me di vuelta. Levanté la mano izquierda para que no me pegara en la cabeza y se me salió el balazo”.

No hay que olvidar que la mujer tiene irreprochable conducta anterior y que ha cooperado en la investigación. Sin embargo, le podría jugar en contra que, a 12 días del crimen, denunció una presunta desgracia en la comisaría de Rauco, afirmando que su pareja se había ido a Chillán en busca de trabajo y que pasados varios días no había sabido nada de él.

“ME VAN A TOMAR DETENIDA”

La mujer dijo que al ver a su pareja herida, lo primero que se le vino a la cabeza fue qué iba a ser de sus hijos, pues ella lo más probable iría presa. “El cayó y yo pensaba, qué va a ser de mis hijos. Me van a tomar detenida. De ahí tomé unos sacos. No había nadie que me viera y me fui en una camioneta y lo boté en Las Garzas”, declaró entre lágrimas, ante la atenta mirada de las juezas de la segunda sala del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Curicó Patricia Moller, Ximena Orellana y Amelia Avendaño, presidenta de la instancia.

La acusada recordó que desde largo tiempo sufría violencia intrafamiliar, desde 2002 y que por miedo, recién denunció la situación en 2007. A la fecha, había interpuesto siete acciones legales en la fiscalía y el tribunal de Familia. Cabe recordar que el cadáver del hombre fue lanzado al río Mataquito, donde su hallazgo se produjo porque un lugareño vio algo extraño en las aguas.

DESDE 10 AÑOS Y UN DÍA

El fiscal jefe de Licantén, Andrés Gaete, señaló que este juicio se podría extender varios días, incluso, hasta la próxima semana, tomando en cuenta la gran cantidad de testigos que tiene el Ministerio Público y la Defensoría.

“Puede ser esta semana o la próxima y se está pidiendo presidio mayor en su grado medio, es decir, de 10 años y un día a 15 años”. Agregó que estamos ante un parricidio por el parentesco de los involucrados, delito que espera probar en audiencia.

En tanto, el jefe de la unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Maule, Rodrigo Flores, precisó que esperan que se absuelva a la acusada, pues se la juegan por la tesis de la legítima defensa. “La muerte se produce de una forma accidental. Ella nunca tuvo como intención el provocar la muerte”.