Aclaran aspectos del protocolo que aspira eliminar el uso de bolsas plásticas

Unidad de Medio Ambiente. Se trata de un instrumento que permite hacer conciencia antes de la puesta en marcha de la ley.

CURICÓ. Luego de la reciente firma de protocolo que busca el no uso de las bolsas plásticas en la comuna, la encargada de la Unidad de Medio Ambiente y Territorio, Carolina Marín, dio a conocer a diario La Prensa, el objetivo que persigue este documento.

Manifestó la profesional, que mientras no haya un instrumento legal en el país, los municipios no tienen la facultad para dictar una ordenanza que prohíba la entrega de bolsas plásticas, pero como una forma de anticiparse y ser conscientes del escenario que se tiene en la comuna, donde ya muchos locales comerciales no están entregando este elemento, la idea del protocolo es precisamente ir recibiendo la adhesión voluntaria del comercio que quiera eliminarlas.

EN FORMA GRADUAL

“El protocolo firmado va en los mismos términos en que viene la ley que prohíbe en forma gradual esta entrega en el comercio mayor y menor, tal como lo señala la ley, ya que nosotros en este momento no estamos facultados para dictar una ordenanza porque si lo hacemos hoy, esta va a tener que modificarse de acuerdo a lo que establezca la ley. Sabemos que esta normativa viene a prohibir las bolsas en el comercio, con una graduación de seis meses desde que salga la publicación. Ya está aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado, se presentó un recurso de protección por la Asociación de Comercio y pasó por el Tribunal Constitucional y ya está en condiciones de ser promulgada”, expresó la funcionaria.

MARCO REGULATORIO

Dijo que el municipio tenía las posibilidades para establecer un marco regulatorio o esperar que la ley fuera publicada y que por ello se decidiera establecer anticipadamente lo primero. Agregó que esta firma de protocolo era un camino previo antes que se encuentre la ley y la ordenanza en rigor, porque allí todos vamos a estar bajo el alero de prohibir el uso de bolsas plásticas.

“Como municipio no podíamos hacer caso omiso del escenario que se está visualizando desde hace bastante tiempo. Hay comercio que ya no entrega bolsas plásticas. Hay comercio que educa a la comunidad y que nos insta a ir adquiriendo este hábito y la implementación del protocolo, es más que nada una forma de ir teniendo mayor conciencia de que hay que comenzar a llevar nuestra propias bolsas reutilizables cuando vayamos de compras”, expresó.

BOLSAS BIODEGRADABLES

Dijo que existen en Curicó, supermercados que entregan bolsas que según lo que dicen son compostables o bien biodegradables, pero que en Chile no existe una norma que certifique que estas bolsas cumplen ese objetivo, porque cuando se habla de una bolsa compostable se necesita tener una planta de esta naturaleza, que asegure la pronta eliminación de ellas en el planeta.

Una bolsa plástica, dijo, se elimina en 400 años y una compostable o biodegrable lo hace en 100 años, por lo que siguen siendo dañinas igual. Esto era un trabajo lento y voluntario que requiere de mucho compromiso y responsabilidad. Por su parte, señaló Carolina Marín, que la idea es que en este período de implementación, tanto del protocolo como de la ley, el municipio haga un trabajo educativo, para que el mercado presente alternativas. Explicó que este protocolo era imposible “que se haga realidad con bolsas plásticas cero al día siguiente de la firma”, porque requiere de un período de adaptación y la entrega de conocimientos y de una serie de alternativas en el mercado.