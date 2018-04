Absuelto médico acusado de negligencia médica

Nelson Valenzuela. El próximo miércoles 18, a las 12:00 horas, se conocerán los pormenores del veredicto, el cual provocó la ira de los familiares, algunos de los cuales intentaron agredir al doctor.

CURICÓ. Tras una semana y media de alegatos y presentación de pruebas, el Juzgado de Garantía de Curicó decidió absolver de todos los cargos al doctor curicano, Nelson Valenzuela, quien estaba acusado de negligencia médica por la muerte de Aurelia Bustamante Barrientos, de 68 años, quien perdió la vida tras ser sometida a una operación de vesícula, en octubre de 2009. En un juicio simplificado, el magistrado Jorge Omar Valenzuela señaló que si bien en la intervención se pasó a llevar la arteria aorta del abdomen y el duodeno, el médico corrigió esa situación en una operación abierta. Según el juez, otro profesional comprobó el éxito de esa reparación por lo que, a su juicio, siempre intentó salvar a la paciente.

Como era de esperar la familia de la víctima reaccionó molesta al veredicto. Algunas personas rompieron en llanto, otros quisieron agredir al médico cuando éste daba declaraciones a los medios de comunicación, mientras que varios le gritaron “asesino” y “mentiroso”. Una de las hijas de la mujer fallecida, Elizabeth Barrientos, fue la primera en hablar. “Nosotros vinimos con la verdad a buscar justicia y ganó la mentira. Creo que el juez no tuvo los pantalones para poder darse cuenta que le mintieron en sus propias narices”, se quejó.

“TRANQUILO”

A segundos de conocerse el veredicto, el doctor salió de la sala donde se efectuó la audiencia y alcanzó a decir algunas palabras antes de ser enfrentado por los familiares de Aurelia Bustamante. “Estoy tranquilo como en un principio”, acotó. Quien se explayó más fue uno de sus abogados, Marcelo Valenzuela, quien recordó que siempre hablaron que se hizo todo lo humano y médicamente posible para salvar a la paciente, por lo cual están satisfecho con los resuelto. “Es un veredicto que da cuenta de lo que dijimos al inicio del juicio que pudo ser desarrollado con las pruebas y eso fue acogido por el tribunal”, dijo.

APELACIÓN

Cabe consignar que el juez de Garantía reconoció que se estaba frente a un caso “muy técnico” y que aún no está claro de qué murió la paciente. En tanto, el fiscal jefe de Curicó, Miguel Gajardo, lamentó la resolución, agregando que se estudiará la opción de recurrir de nulidad ante la Corte de Apelaciones de Talca. “Estamos un poquito sorprendidos del veredicto toda vez que la prueba que se había presentado en el juicio daba a entender que los hechos daban cuenta de una negligencia médica. Sin embargo, el magistrado ha hecho un análisis de los antecedentes indicando que, a su juicio, éstos no serían suficientes para un veredicto condenatorio”, sostuvo. Los detalles del veredicto serán dados a conocer el próximo 18 del presente, a mediodía, tras eso el Ministerio Público o la parte querellante decidirán si apelan a no ante el tribunal de alzada de la capital regional.