Abogado acusó recibo de carpeta investigativa

Caso de la menor cuyo paradero se desconoció por más de una semana. Defensor penal público, Esteban Arévalo indicó que le entregaron un CD que contiene todos los antecedentes de la carpeta digitalizada. Por su extensión, aseguró que aún no ha podido acceder a la totalidad del material.

LICANTÉN. El defensor penal público, Esteban Arévalo, confirmó que recibió los antecedentes relacionados a la carpeta investigativa de la causa ligada a la pequeña de 10 años oriunda de Licantén, cuyo paradero se desconoció por más de una semana. Arévalo representa al único imputado de aquel caso, José Navarro de 31 años, quien fue formalizado por el delito de sustracción de menor y lesiones graves, esto último, por una agresión contra el abuelo de la niña.

El jurista indicó que, tras el levantamiento del secreto de la investigación, en su momento solicitado desde la fiscalía, le entregaron un CD que contiene toda la carpeta digitalizada. “Me lo entregaron el viernes, entonces yo lo dejé para que me lo imprimieran en mi oficina. Ya lo imprimieron, son dos tomos, es bastante material, bastante información. He leído un poquito, por el tema de tiempo, pero yo creo que durante estos dos días que vienen voy a poder estudiarla totalmente”, dijo al respecto.

En tal contexto, si bien aún no conoce a cabalidad los datos que se incluyeron, Arévalo subrayó que su representado “siempre ha dicho que su ánimo fue proteger a la niña”, recalcando que “no hubo ningún acto de José Navarro dirigido a dañar a la niña”.

En su última visita a la cárcel de Rancagua, Arévalo reconoció que Navarro le consultó respecto al estado de la pequeña de 10 años señalándole que “estaba a cargo de las instituciones que corresponden”. “Obviamente él cree que la familia de la niña no es el mejor lugar para que ella esté. El señala que ahí la niña era vulnerada en sus derechos”, dijo.

AUDIENCIA

Por su parte, ayer se llevó a cabo una audiencia en el propio Juzgado de Garantía de Licantén, donde se discutió el desarrollo de diligencias de carácter psiquiátricas al imputado, lo que implicó que fuera trasladado una vez más desde Rancagua a la zona costera del Maule. En definitiva, la realización de peritajes psicológicos y psiquiátricos obtuvo el visto bueno del tribunal.

SEGURIDAD

Cabe recordar que José Navarro, se encuentra cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva en la cárcel de Rancagua, en lo particular, en el denominado “Hospital” de aquel recinto. Se trata de una medida solicitada de manera expresa por el Juzgado de Garantía de Licantén, a fin de garantizar la seguridad del imputado, tomando en cuenta además que se trata de un caso que estuvo en la palestra de los medios a nivel nacional.

El abogado, Esteban Arévalo, recalcó que tal escenario no significa que su representado se encuentre “aislado”, puesto que de todas formas “tiene contacto con otras personas e incluso puede ir al patio”. Mientras no existan nuevos antecedentes que hagan variar las circunstancias por las cuales se estableció la mencionada medida cautelar, por ahora continuará en tal condición. “Efectivamente, lo he ido a ver, él está bien, se encuentra tranquilo, sin prejuicio que está privado de libertad. Él entiende que es injusta la privación de libertad, pero a pesar de eso, por lo que yo pude apreciar está bien de salud, es un hombre fuerte”, dijo.

El abogado aseguró que por los datos que maneja, en la cárcel de Rancagua, Navarro no ha tenido “problemas con nadie” dentro de la población penal, más aún cuando lo que se le imputa no se trata de un delito de cierta connotación donde a la postre, los internos aplican la denominada “Ley de la Cárcel”.

Por último, señaló desconocer si a la fecha Navarro ha recibido alguna visita de familiares en el aludido centro de cumplimiento penitenciario.