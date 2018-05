A pocas horas de declarar josé navarro da a conocer nueva carta

Descargos. El hombre dice desconfiar del trabajo del Ministerio Público y asegura que la madre de la menor sabía de todos los problemas que estaba viviendo su hija y que no denunció por miedo.

CURICÓ. Con fecha 18 de mayo, José Navarro, nuevamente, sorprende con una carta de 15 carillas, de las cuales solo tres fueron enviadas a diario La Prensa. A continuación, le entregamos parte de lo que dice el hombre sindicado como el sustractor y abusador sexual de una menor de 11 años en Licantén, en febrero pasado y que en las próximas horas dará su versión de los hechos ocurridos en verano recién pasado, y donde alega inocencia, pues asegura que huyó con la niña, porque ésta temía por su vida debido a que, según Navarro, su abuelo la quería matar porque lo denunciaría por tráfico de drogas. En esta nueva misiva, (transcrita literalmente) el imputado señala que “yo señores no arranqué de los efectivo policiales, sino de la pandilla de don Rafael (abuelo de la menor). Quien cuando presta declaración dice que no portaba su celular cosa que es mentira”. Navarro señala que de otra forma no se explica que unos tipos los estuvieran esperando en el cruce Las Puertas.

“JUGANDO SUCIO”

En la carta, el imputado lanza dardos en contra del trabajo realizado por el Ministerio Público. “Me enteré por parte de mi familia que personal de PDI fue a retirar ropa de mi casa ¿Quien me garantiza que la fiscalía no está jugando sucio?”, escribe de puño y letra desde la cárcel de Rancagua. Agrega José Navarro. “Y supuestamente ahora encontraron residuos míos después de tres meses. Justo cuando la PDI se lleva mi ropa”. Por eso mismo se pregunta “¿A quién está protegiendo la policía?”

DATO IMPORTANTE

José Navarro afirma en esta segunda carta que “la madre de dicha menor sabía lo que estaba pasando con su hija y bajo amenazas de parte de “Marcos y don Rafael” no hizo nada. Es más todo esto lo mantuvieron en “secreto de familia, pero ahora que están encerrados me atrevo a revelar”. Esta es parte de la nueva confesión. Como medio de comunicación, solo tuvimos acceso a tres de las 15 carillas que escribió Navarro, a solo horas de hablar en estrado ante el juez de Garantía de Licantén, ya que la audiencia de declaración está fijada para hoy en dicho tribunal.