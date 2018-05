80 jóvenes recibieron beca municipal en molina

Priscilla Castillo. La alcaldesa de la comuna entregó el beneficio a quienes cursan Educación Superior, sin importar el tipo de institución.

Una importante ayuda económica recibieron 80 estudiantes de Molina, tras recibir en el teatro de la comuna la Beca Municipal 2018.

El beneficio fue entregado a través de un cheque durante una ceremonia en la que se hizo un reconocimiento a quienes con esfuerzo y dedicación deciden emprender estudios superiores, independientemente del tipo de centro educacional. Además, amenizó con su baile el grupo folclórico “Semillero” de Lontué.

“Como municipalidad, hacemos el esfuerzo de destinar estos fondos para ayudar a los jóvenes y a sus familias. Sabemos que los recursos son escasos y por eso es importante mantener esta iniciativa, en donde se valora la perseverancia de los estudiantes. Inclusive, vimos alumnos de hasta 40 años que se atrevieron a asumir el desafío, así que creo que las facilidades están”, explicó la alcaldesa de Molina, Priscilla Castillo.

TESTIMONIOS

Para la mayoría de los beneficiados, las redes sociales del municipio jugaron un rol fundamental, ya que se enteraron a través de ellas acerca de esta ayuda.

Tal fue el caso de Soledad Meza, estudiante de Agronomía en la Universidad de Talca y residente de la Villa Bicentenario. “Yo vi el cartel en Facebook, pinché el enlace y postulé, ya que me serviría en especial para viajes y alimentación, porque la tarjeta Junaeb no cubre todo. Cuando me llamaron para avisar que quedé seleccionada, me alegré bastante, así que estoy súper contenta”, comentó.

Por su parte, Damián Correa, alumno de Ingeniería Industrial y habitante de Lontué, explica que su entorno familiar le animó a solicitar la ayuda. “Supe de la beca gracias a mi mamá, quien me ayudó a recolectar una serie de papeles y después, por medio de Facebook, me enteré de que había sido seleccionado para recibirla. Honestamente, no tenía muchas esperanzas, porque mi NEM (promedio de Notas de Enseñanza Media) estaba al borde de lo que se pide, pero me la gané”, indicó.

Entre los requisitos que se establecieron para el beneficio, estaba acreditar situación socioeconómica, NEM igual o superior a 5.5, no haber recibido la beca en años anteriores, residir en Molina, ingreso per cápita igual o inferior a $200.000 y estar matriculado en una institución de Educación Superior. Se excluyó la postulación de funcionarios públicos o hijos(as) de éstos.