14 años de cárcel para autor de robo a profesora

Sentencia. Familia de la víctima reconoció que se trata de una pena “bastante importante”, por lo que manifestaron su satisfacción.

Curicó. Una pena de 14 años privado de libertad fue la que decretó el Tribunal Oral en lo Penal contra Emilio Antonio Díaz Mejías, el joven de 20 años, quien golpeó y posteriormente robó algunas especies y dinero en la propia vivienda de la profesora, Berta Poblete Negrete, hecho acaecido la madrugada del 22 de octubre en el sector La Marquesa de Curicó. Cabe recordar que el pasado martes Díaz Mejías fue condenado culpable del delito de robo calificado con violencia e intimidación, por lo que quedaba pendiente conocer la sentencia, la cual ayer fue dada a conocer. Tras el hecho, el joven permaneció detenido cumpliendo la medida cautelar de prisión preventiva, lapso que será “descontado” de la aludida sanción.

Según lo manifestado por el fiscal, Francisco Bravo, se trata de una pena que se ajusta a los hechos en su momento planteados, lo cual generó “conformidad” por parte del Ministerio Público. Respecto a la extensión de la condena, un factor que fue considerado dice relación con “las lesiones de carácter grave” que sufrió la víctima, lo que hizo “subir el piso” de la sentencia. Cabe recordar que la Fiscalía había solicitado una sanción de 15 años privado de libertad.

PROCESO

Junto con reconocer que se trata de una pena “bastante importante”, el ex gobernador de la provincia de Curicó, Abraham Vega, hijo de la profesora afectada, habló a nombre de la familia, recordando los difíciles momentos que debieron enfrentar, sobre todo luego que se “viralizó” una imagen de su madre, que daba cuenta de las lesiones que sufrió tras ser atacada por el ahora sentenciado. “Mi hermano en Santiago recibió primero la noticia de la foto y después se enteró como estaba ella, por lo tanto, yo creo fue un proceso largo y arduo, pero como siempre he dicho, no solamente en este caso particular, sino que en todo los casos, hay que esperar que las instituciones funcionen”, dijo. Por último, Vega también tuvo palabras para agradecer a quienes de alguna manera colaboraron con el trabajo realizado durante el proceso, en particular, a la figura del abogado, Felipe Vergara, del Centro de Atención a Víctimas de Delitos.