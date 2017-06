Consejos prácticos para ahorrar gasolina

A continuación Compara- encasa.com presenta algu- nas herramientas para que pueda disfrutar de la como- didad de usar su vehículo constantemente, pero sin que ello afecte tanto a su bolsillo como al medio am- biente. Estos consejos ade- más de permitir un ahorro, servirán para darle un me- jor trato al vehículo y pro- longar su vida útil.

El calentamiento global, el alza en los precios del com- bustible y otros factores, están llevando a millones de personas en todo el mundo a reconsiderar el uso que le dan a su auto- móvil. Sin embargo, no es necesario que se apliquen medidas drásticas como el “no sacar el coche” ni mu- cho menos. Lo primordial debe ser darle un mejor uso con un consumo menor de gasolina.

El motor del vehículo debe estar bien afinado, ya que un auto que no ha pasado el examen de emisiones tiende a consumir por lo menos un 4% más de com- bustible.

las distancias desde el pun- to de partida al de llegada podría ser una alternativa viable, sobre todo cuando el trayecto cuenta con op- ciones de ruta más cortas. Tomarse unos minutos pa- ra evaluar la distancia pue- de ser un paso importante para ahorrar combustible, ya que vale la pena revisar el relieve de la vía y sobre todo el tráfico, incluyendo las llamadas horas peak. Haciendo ese ejercicio us- ted podría tener un pano- rama de gastos de gasolina constante.

cuenta que por cada 100 kilogramos extras en el vehículo, el consumo de combustible aumenta en un 5% aproximadamente.

Arranque y

puesta en marcha

Se sabe que muchas per- sonas en todo el mundo calientan el coche unos minutos antes de poner la primera velocidad, eso es importante, pero también es prudente saber que no es necesario hacerlo todo el tiempo, más cuando el ambiente está algo cálido. Al cambiar la velocidad ya hay un consumo de gasoli- na, pero si dejamos rodar unos metros el coche sin acelerar, dicho consumo será menor y por ende se tendrá un mejor rendi- miento no solo de com- bustible, sino también del motor. Luego acelerar po- co a poco también servirá para un mejor rendimien- to.